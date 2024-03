A che punto sono i rinnovi di Lautaro e Barella

L’Inter ha formalizzato sul finire del 2023 tre importanti rinnovi: Henrikh Mkhitaryan (2026), Matteo Darmian (2025) e Federico Dimarco (2027). Per Marotta e Ausilio però non finisce qui, perché l’amministratore delegato e il direttore sportivo stanno affrontando i due prolungamenti più costosi e dunque complicati: quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, rispettivamente capitano e vicecapitano della squadra di Simone Inzaghi.

Rinnovo Lautaro Martinez

L’Inter ha un nuovo appuntamento fissato in agenda con l’agente dell’argentino, Alejandro Camano, durante i giorni del viaggio a Madrid per sfidare l’Atletico nel ritorno degli ottavi di Champions League. La distanza è nota: richiesta di 10 milioni, offerta di 8. Ci sono dunque un paio di milioni di differenza da limare, ma la fiducia è intatta e dalle parti di Viale della Liberazione sono convinti che – anche tramite i bonus, personali e/o di squadra – si possa arrivare alla quadra per portare la nuova scadenza al 2028 rispetto all’attuale 2026. Significherebbe legarsi al Toro per dieci anni, visto che l’argentino è arrivato a Milano nel 2018.

Rinnovo Nicolò Barella

La situazione legata al centrocampista sardo appare meno intricata. Il numero 23 ha la stessa scadenza di Lautaro, ovvero 2026, ma guadagna circa un milione in meno: la base fissa è di 5 milioni netti con bonus che lo portano a raggiungere quota 6 milioni. Ci sono stati i primi contatti con il suo procuratore Alessandro Beltrami, che rispetto ad Alejandro Camano appare meno rigido e spigoloso. Sicuramente si sfonderà il tetto dei 6 milioni, cui aggiungere dei bonus. Barella continua ad essere molto richiesto dalle big europee, ma ha sempre manifestato – un po’ come Lautaro – la voglia di rimanere a Milano. Anche per l’ex Cagliari, l’obiettivo è quello di prolungare fino al 2028.