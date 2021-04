Bologna-Inter, il gol di Lukaku vale mezzo scudetto: il giudizio dei quotidiani

Come accaduto spesso in questa stagione, ci ha pensato Romelu Lukaku a risolvere una serata non semplice sul piano del gioco per l’Inter contro il Bologna. Il centravanti belga è stato decisamente cinico, capitalizzando in gol un assist al bacio di Alessandro Bastoni proveniente dalla sinistra. Big-Rom ha timbrato una rete pesantissima, che secondo la maggior parte dei quotidiani sportivi italiani potrebbe già valere mezzo scudetto. Andiamo così a vedere i voti ed i giudizi che sono stati assegnati questa mattina al centravanti nerazzurro:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Quasi due gol nella stessa azione, con la testa e col piede. Quasi a ribadire il concetto: questo è il mio campionato. È l’uomo tutto di Conte: serve per vincere, per difendere, per costruire. E siamo a 20 gol per due anni di fila.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Basta un cross fatto bene, come lo è quello di Bastoni, perché faccia valere il fisico e il suo innato senso del gol. Poi il solito lavoro di sponda e di scatti.

TUTTOSPORT 6.5 – Serata dura con Soumaoro, però rimane il faro. E segna il gol che sa tanto di… scudetto.

PASSIONE INTER 7 – Non trova ancora la prima rete di testa in stagione, ma sblocca comunque il risultato con la sua marcatura numero 20 in campionato. Vietato concedere centimetri all’attaccante belga dentro l’area di rigore, perché alla prima occasione non sa perdonare.

