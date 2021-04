Bologna-Inter, Brozovic divide i quotidiani. Ma l’errore sul finale costa due squalifiche

Nonostante la presenza di Soriano costantemente nel suo raggio d’azione, Marcelo Brozovic era riuscito a gestire tutto sommato bene la sua partita, approfittando anche del supporto di Eriksen in posizione di secondo play. Un paio di errori commessi negli ultimi minuti in uscita di palla hanno però influenzato il giudizio complessivo sulla sua partita, costringendo lo stesso Brozo e anche Bastoni a spendere due ammonizioni che costeranno l’assenza dei due nerazzurri per il recupero di mercoledì contro il Sassuolo. Andiamo a vedere voti e giudizi dai principali quotidiani sportivi questa mattina in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Perde mezzo voto nel finale, quando regala un pallone, si prende un giallo da diffidato e fa ammonire pure Bastoni. Fin lì, il più lucido in mezzo al campo.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Gli sta addosso a Soriano e per una ventina di minuti gli toglie spazio e tempi. Cresce col passare dei minuti e nella ripresa da una sua perfetta uscita arriva il palo di Lautaro. Nel finale perde due brutti palloni, in un caso provoca due ammonizioni, la sua e quella di Bastoni, che costeranno due squalifiche contro il Sassuolo.

TUTTOSPORT 5.5 – Prestazione opaca, si prende anche un giallo che gli farà perdere la gara col Sassuolo.

PASSIONE INTER 5 – La posizione di Soriano toglie spesso fiato alle geometrie del croato. In fase di interdizione è meno efficace e ad inizio di secondo tempo perde un paio di palloni sanguinosi con superficialità. Per una sua ingenuità, sia lui che Bastoni salteranno la prossima per squalifica.

