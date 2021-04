Social – Lukaku scherza sulla crioterapia: “Questo bagno di ghiaccio è davvero freddo”

L’uomo che ha deciso la partita di ieri, Romelu Lukaku, questa mattina ha già iniziato la solita routine per recuperare al meglio la condizione fisica. Come da abitudine, il centravanti belga si è sottoposto alla consueta crioterapia, un trattamento che consiste nell’abbassamento drastico della temperatura mediante l’applicazione di azoto liquido, in modo da poter accelerare il processo di recupero muscolare dopo ogni partita, salvaguardando allo stesso tempo le cellule sane. Lukaku, che utilizza sempre pratica di recupero, ha postato pochi minuti fa una foto per sottolineare quanto freddo sia stato il bagno col ghiaccio di questa mattina:

