Verso Bologna-Inter, le probabili formazioni: Conte lancia Ranocchia. Eriksen riposa?

Archiviata la sosta per le Nazionali, per l’Inter è tornato il momento di riprendere la marcia in campionato: un rientro atteso dai tifosi, considerato che la formazione nerazzurra aveva saltato anche l’ultima giornata a causa delle positività interne al gruppo squadra. Romelu Lukaku e compagni scenderanno in campo sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara per la sfida contro il Bologna.

Esultanza, Getty Images

De Vrij, tornato negativo, dovrebbe essere comunque risparmiato, al suo posto toccherà ad Andrea Ranocchia, che non scende in campo dalla sfida con il Benevento dello scorso 30 gennaio. Novità anche in mediana, dove potrebbe essere utilizzato dal primo minuto Roberto Gagliardini, per dare un po’ di fiato a Christian Eriksen.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaro, Dijks; Svanberg, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro