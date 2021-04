GdS – Scendono Fortress e Pif, l’aiuto per Suning arriverà dagli USA: il punto sul futuro

Il countdown è ufficialmente partito: nel mese di maggio, in casa Inter, è atteso un vero e proprio cambio di scenario per quanto riguarda la situazione societaria. Stando a quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare allora l’iniezione di liquidità per i conti del club. Il gruppo Suning ha intenzione di mantenere salda la maggioranza, mentre cambiamenti potrebbero riguardare il 31.05% attualmente in mano a LionRock.

Serviranno 250 milioni, anche se la vera emergenza sembra passata: lo dimostra anche la poca difficoltà con cui sono state onorate le scadenze di marzo. In tutto questo, però, diminuiscono le possibilità che il fondo pronto a venire in aiuto del gruppo Suning sia il saudita Pif, che affronta diversi problemi geopolitici nell’investire in occidente.

Appare sempre più chiaro che l’aiuto arriverà dagli Stati Uniti: non da Fortress, che sembra essersi fatta da parte, ma da altri gruppi prossimi ad uscire allo scoperto al momento opportuno.

