Lituania-Italia, Sensi entra e segna. I giornali lo premiano: “Cambio benedetto”

Con la maglia dell’Inter Stefano Sensi ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, anche a causa dei numerosi problemi fisici, ma in Nazionale sta finalmente riuscendo ad imporsi. Roberto Mancini crede molto nel calciatore, e nella giornata di ieri l’ha lanciato nella sfida contro la Lituania, valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Entrato nella ripresa, il centrocampista è stato subito protagonista trovando la via del gol. I quotidiani hanno scelto di premiarlo, di seguito i voti assegnati:

Nazionale italiana (@Getty Images)

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Considerato che Mancini stravede per lui, e che una volta dentro cambia l’Italia con il gol e non solo, ieri potrebbe aver conquistato un posto per l’Europeo. Molto bene da Jorginho, ora ci vuole un esame top.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – È un cambio benedetto: due minuti e segna. È il gol che spinge l’Italia nella fase migliore della sua gara, quella dei primi 25′ della ripresa. L’interista è sempre al centro della manovra.

TUTTOSPORT 7.5 – Impiega meno di tre minuti per trovare la rete che sblocca la gara con un tiro forte sul primo palo. Bravo davanti alla difesa a dettare i ritmi della manovra azzurra.