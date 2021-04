Le probabili formazioni di Bologna-Inter: tre dubbi per Conte. Mihajlovic con Rovaglia

L’Inter di Antonio Conte finalmente torna in campo. Lukaku e compagni questa sera faranno visita al Bologna dell’ex Mihajlovic, nel posticipo della 29a giornata di Serie A. La squadra nerazzurra, reduce da 8 vittorie consecutive in campionato, ha il compito di blindare il primo posto in classifica.

Per farlo Conte si affiderà al consolidato 3-5-2, seppur con qualche modifica. In porta ci sarà capitan Handanovic, guarito dal coronavirus: davanti a lui Ranocchia completerà il tridente difensivo con Skriniar e Bastoni, anche se secondo quanto riportato da Tuttosport non è da escludere a sorpresa la titolarità di de Vrij.

Sulla destra Hakimi mentre Young è favorito su Darmian per sostituire l’acciaccato Perisic: Barella ed Eriksen ai lati di Brozovic, anche se Gagliardini scalpita e insidia il fantasista danese per una maglia da titolare. In avanti pochi dubbi: toccherà alla LuLa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

