TS – Un anno fa Hakimi, oggi l’Inter è immobile sul mercato: la questione societaria blocca tutto

C’è ancora un campionato da portare al termine e uno scudetto da vincere, poi ci sarà tutto il tempo per programmare la prossima stagione. Anche perché i dubbi attorno al futuro societario dell’Inter restano tanti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento l’Inter è immobile sul mercato: se un anno fa Ausilio apparecchiava l’operazione Hakimi con il Real Madrid da 48 milioni di euro complessivi, 365 giorni dopo il club nerazzurro sarebbe costretto a passare la mano qualora si presentasse un’occasione del genere.

La dirigenza dell’Inter infatti ha per il momento detto no a tutti gli agenti che si sono fatti avanti per proporre i propri giocatori in scadenza: tutto è congelato in attesa di capire come dovrà essere condotto il mercato estivo. Non va infatti dimenticato come Conte avesse in mano Tonali e Kumbulla prima del cambio di strategia di Suning dettato dall’emergenza coronavirus.

