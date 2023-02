Bologna-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: assenze importanti per Inzaghi

Inzaghi infatti al Dall'Ara dovrà fare a meno di due titolari fissi come Dimarco e Skriniar, entrambi acciaccati. Davanti a Onana quindi, che tornerà titolare anche in campionato, giocherà Darmian come braccetto di destra, con De Vrij favorito come perno centrale su Acerbi. A destra poi titolare Dumfries, con Brozovic regista e Calhanoglu sul centro sinistra al posto di Mkhitaryan. Al posto di Dimarco giocherà Gosens, con Lukaku al fianco di Lautaro in avanti.