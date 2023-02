Zhang non si fa “intimidire” dal Milan: nuovo stadio anche per i nerazzurri

Il piano del presidente nerazzurro

Pietro Magnani

La recente scelta del Milan di separarsi dall'Inter per la costruzione del nuovo stadio, viste anche le difficoltà con il Comune per l'abbattimento di San Siro, sembrava una doccia gelata per i nerazzurri. Steven Zhang però, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di farsi scoraggiare anzi: è pronto al rilancio.

Il presidente nerazzurro infatti ha deciso che anche l'Inter avrà il suo stadio di proprietà separato dal Milan, e non sarà San Siro. Ci sarebbe già anche l'area individuata per la costruzione, un terreno privato col cui proprietario il club avrebbe un accordo "blindato". L'Inter ha tutto pronto per partire, aspetta solo di avere la totale sicurezza di non poter procedere all'edificazione di quello che era il piano A, ossia il nuovo San Siro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

il Milan, come l'Inter, ha sì come piano b la possibilità di separarsi e fare il proprio impianto. Ma l'idea iniziale, quella di un nuovo San Siro insieme, non è tramontata: tutto dipenderà dall'approvazione del progetto da parte di tutte le parti in causa con il Comune. Ma se l'andazzo sarà quello degli ultimi mesi, tra rinvii, polemiche e nulla di fatto, allora il piano a sembra destinato a naufragare molto presto. La separazione di Inter e Milan, per cause di forza maggiore però, sembra sempre più vicina.