BOMBA dall’Argentina: “Lautaro ESCLUSO dai convocati”

La stagione di Lautaro Martinez è ben lontana dal dirsi conclusa e il capitano dell’Inter deve prepararsi a un’estate ricca di impegni. Tuttavia, da oggi potrebbe averne uno in meno. Arriva, infatti, un’indiscrezione molto importante dall’Argentina, dove il quotidiano sportivo Olé scrive che Lautaro Martine dovrebbe essere escluso dalla lista dei convocati di Javier Mascherano.

L’attaccante nerazzurro, dunque, dovrebbe saltare le prossime Olimpiadi di Parigi, in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Il ct Mascherano ha scelto come fuoriquota Julian Alvarez e Nicolas Otamendi. Una buona notizia per l’Inter, che rischiava di perdere Lautaro per tutta l’estate, riabbracciandolo solo a pochi giorni dall’inizio della Serie A, il 17 agosto.

Non solo, con la Copa America in vista, dal 20 giugno al 14 luglio, il Toro rischiava di non avere nemmeno un giorno di riposo, con il concreto pericolo di presentarsi spompato ai nastri di partenza della prossima stagione, che vedrà l’Inter impegnata in ben 5 competizioni, fino alla prossima estate con il Mondiale per Club.