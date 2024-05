Lautaro-Inter, Biasin: “Senza rinnovo c’è rischio cessione in estate”

Si è concluso in maniera positiva il vertice di questo pomeriggio tra Simone Inzaghi, la dirigenza dell’Inter e Oaktree. In attesa che venga definito tra una settimana il nuovo CdA nerazzurro, si può iniziare a programmare le mosse del prossimo mercato.

Come confermato da Fabrizio Biasin su X, nell’incontro di questo pomeriggio si è avvertita grande serenità tra le parti: “Hanno chiacchierato lungamente, è piaciuto l’approccio di Oaktree. Sono arrivati con tanta umiltà, almeno nelle intenzioni sembra che abbiano voglia di fare le cose per bene. Anche l’incontro con il mister è stato molto sereno, non c’è alcun punto di rottura o di nervosismo. Incontro tranquillo, con riaggiornamento a settimana prossima per l’assemblea dei soci. Da settimana prossima nuovo appuntamento per mettere nero su bianco per il nuovo contratto di Inzaghi e degli altri rinnovi”.

Tra le prime spine che Oaktree dovrà affrontare all’Inter, ecco il capitolo rinnovi: “Se su Barella non ci sono grossi problemi, con Beltrami è tutto più o meno stabilito, bisogna capire la situazione di Lautaro. Al momento la situazione non è così serena, la distanza tra domanda e offerta è ancora molto ampia. Trevisani? Preferisco non buttare numeri sul piatto. Se dico 12-14-16 è una cosa che ho sentito ma che non conosco. Quello che posso dire è che la distanza è ampia. Il massimo sforzo dell’Inter è 9 milioni più bonus, dall’altra parte la richiesta è molto più alta. Possono capitare solo due cose: Lautaro e il suo agente vanno incontro alla società e si va avanti insieme; se invece mantengono la posizione su quella richiesta diventa difficile/impossibile perché l’Inter non può permettersi un altro tipo di offerta”.

Secondo Biasin, qualora non arrivasse entro l’inizio della prossima stagione un nuovo contratto, il capitano nerazzurro potrebbe clamorosamente salutare: “Immagino che da qui ai prossimi giorni i dirigenti dell’Inter chiederanno conto direttamente a Lautaro. Se le cifre sono quelle non c’è un’altra strada, bisogna trovare il modo di salutarsi. Ma queste cose qua nel calcio del 2024 sono legittime, l’importante è essere chiari eventualmente per salutarsi bene. Io penso che difficilmente si possa iniziare la prossima stagione senza rinnovo, a quel punto l’Inter punta a guadagnare il più possibile e reinvestire non solo sul ‘nuovo Lautaro’, ma diversificando tra i ruoli. Stiamo parlando del capitano che non ha rinnovato, diventa difficilmente presentabile questa cosa qua”.