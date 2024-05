Confermata la prima cessione: l’Inter incassa 5 milioni

Seguendo l’andazzo degli ultimi mercati, anche questa estate l’Inter dovrà autofinanziare i propri investimenti tramite alcune cessioni. Oltre ad un paio di nomi pesanti come Denzel Dumfries e Valentin Carboni che potrebbero garantire oltre 50 milioni di euro, l’obiettivo del club è quello di arrotondare il proprio tesoretto con gli addii di alcuni esuberi.

Tra questi, conferme di una cessione imminente sono arrivate direttamente dalla bocca di Lucien Agoumé. Il centrocampista francese di proprietà dell’Inter ha trascorso gli ultimi cinque mesi in prestito al Siviglia. Un’esperienza più che positiva per il classe 2002 che, dopo un infortunio accusato durante le prime settimane in Spagna, si è guadagnato al rientro uno spazio importante tra i titolari.

Al termine dell’ultimo incontro stagionale della formazione andalusa, che la scorsa domenica ha perso in casa contro il Barcellona, Agoumé ha espresso il desiderio di voler continuare la sua avventura al Siviglia: “Sono stati sei mesi di apprendimento per me. Siviglia, una città bella e un grande club. La gente è stata buona nei miei confronti. Quindi sono felice qui e vediamo cosa succede nei prossimi mesi”.

Stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, le possibilità che il centrocampista venga riscattato dagli spagnoli sono davvero alte. Rispetto agli 8 milioni di euro dell’opzione stabilita nell’accordo con l’Inter, il Siviglia sta trattando per chiudere l’acquisto di Agoumé a titolo definitivo sui 5 milioni.