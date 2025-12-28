Bordata di Chivu a Conte: “Non mi interessa cosa dice”

Stanco ma allo stesso tempo soddisfatto per gli sforzi profusi questa sera a Bergamo nella vittoria sull’Atalanta, Cristian Chivu a fine partita ha commentato l’ottima vittoria della sua Inter tornata capolista. Dopo le provocazioni lanciate da Conte nel pomeriggio contro i nerazzurri, il tecnico rumeno ha risposto lanciando un contrattacco non troppo velato:

ATTACCANTI DECISIVI – “Sono contento anche della prestazione di Marcus perché si è dato da fare, ha impegnato i loro difensori, ha fatto le pressioni giuste. Poi mi sembrava che non ne aveva più ed ho inserito Pio, è entrato bene ed ha dato quella palla a Lautaro. Ma sono contento di tutta la squadra, nel primo ha provato a giocare di più, poi loro nel secondo venivano a uomo. Siamo contenti del risultato, che conta spesso e conta molto”.

PIO ESPOSITO – “C’è anche Bonny e non bisogna dimenticarlo, sono ragazzi inseriti alla grande, hanno dato il loro apporto ogni volta che hanno giocato. Ci fa piacere avere quattro attaccanti di valore straordinario, stanno segnando e si stanno divertendo, ma soprattutto stanno dando il loro apporto a questa stagione”.

ATTACCO DI CONTE – “Nel calcio niente è scontato, per essere competitivi bisogna osare. Ma non basta perché siamo ancora a dicembre, la strada è ancora lunga e vogliamo essere competitivi. A volte dobbiamo combattere anche con le ingiustizie, con quelli che pensano che tutto è scontato. Poi è il campo che mostra il valore reale di una squadra, ci stiamo provando in tutti i modi. L’importante è che siamo sempre a testa alta, siamo pronti a lottare ancora e lavorare di più. Frecciatine da Conte? A me quello che dice Conte non mi interessa”.

NUOVO ANNO – “Parola chiave del prossimo anno? C’è ancora da finire il 2025, ci sono ancora quattro giorni. Alla prima partita del 2026 risponderò a questa domanda, ancora faccio fatica a rispondere, mi gira la testa. Inter-Bologna? Spero di esserci (ride, ndr). Ci aspetta un gennaio molto impegnativo”.