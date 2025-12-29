Moviola Atalanta-Inter: “Gol annullato a Thuram…”

Grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez, l’Inter ha centrato una vittoria importantissima ieri sera a Bergamo. Tre punti che consentono ai nerazzurri di chiudere il 2025 in vetta alla classifica, ma soprattutto che valgono il ritorno alla vittoria in uno scontro diretto e peraltro in trasferta. Durante il match, ad ogni modo, non sono mancati un paio di episodi che hanno necessitato dell’intervento del Var.

Questa la moviola di Atalanta-Inter de La Gazzetta dello Sport: “Al 35’ annullato un gol all’Inter: in effetti Marcus Thuram, prima di segnare, riceve il pallone da Lautaro che è in fuorigioco, appena oltre Hien. Al 54’ tolta invece una rete a Charles De Ketelaere perché a inizio azione Zalewski era partito in posizione irregolare. Qualche minuto più tardi anche Scamacca si vede annullare una rete e pure lui era partito in (netto) fuorigioco. Ok il gol decisivo di Lautaro, in posizione corretta quando riceve l’assist da Pio Esposito”.