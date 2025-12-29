Zielinski attacca Inzaghi: “Con lui partivo in terza fila”

La vittoria contro l’Atalanta ha portato gioia e soddisfazione nel gruppo nerazzurro. Zielinski ha commentato nel post-partita la prestazione ai microfoni di Dazn, mostrando entusiasmo per il successo ottenuto: “Quando vinci sei sempre felice, abbiamo fatto un’ottima partita. Nel primo tempo c’è mancata cattiveria sottoporta, nel secondo tempo siamo stati bravi”.

Il polacco, però, ha affrontato il tema della scorsa stagione, parlando delle difficoltà incontrate e lanciando apertamente un attacco alla gestione di Inzaghi: “Prima di questa stagione partivo anche dalla terza fila, non ero mai schierato nemmeno nelle seconde linee. Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni e le opportunità che mi sono mancate, poi davanti avevo grandissimi campioni. Il mister aveva i suoi titolarissimi, quest’anno vengono coinvolti più calciatori ed è una bella cosa perché abbiamo tanti calciatori di qualità e si vede”.