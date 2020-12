Borussia M-Inter, Lukaku devastante autore di una doppietta. Solo due attaccanti meglio di lui in Europa

E’ sempre più il simbolo di questa Inter. Romelu Lukaku non smette più di segnare, né in campionato e né in Champions. Nella gara odierna tra Borussia M ed Inter, il gigante belga è stato autore del gran gol che ha portato i nerazzurri sul vantaggio di 2 a 1. Pochi minuti dopo, ha completato l’opera mettendo a segno una doppietta su assist di Hakimi.

Nelle ultime due stagioni, solo due attaccanti hanno fatto meglio di lui. Nelle competizioni europee, infatti, Lukaku ha toccato quota 13 centri e ha davanti a se solo Robert Lewandowski con 18 e Erling Haaland con 16. Conte si augura che questo dato possa migliorare nelle prossime gare di Champions League.

