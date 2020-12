Branca rivela il retroscena: “Quelle su Lavezzi erano solo voci! Su Hamsik invece vi svelo questo”

Intervenuto durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio Marte, l’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca ha rivelato alcuni retroscena del passato a poche ore dal match che i nerazzurri disputeranno questa sera a San Siro contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

Hamsik e Lavezzi all’Inter – “Probabilmente ci abbiamo provato più per Hamsik per un periodo, mentre le voci su Lavezzi erano solo tali. Sullo slovacco capimmo quasi subito che il suo attaccamento al Napoli era veramente grandissimo, quindi dopo un po’ abbiamo deciso di lasciar stare. Non ci sono tanti giocatori come Hamsik: poi ovviamente conta aver dato risultati ai tifosi con il club”.

Triplete – “Riuscirci è complicato, devono incastrarsi milioni di cose. Però è sempre possibile: tutti i record fatti sono battuti o eguagliati da altri. È solo una questione di tempo. Inter-Napoli? È come Borg vs McEnroe. L’Inter, da quello che ho visto negli ultimi tempi, soffre un po’ le squadre tecniche che esercitano superiorità a centrocampo. Se dovesse trovare una soluzione a riguardo potrebbe essere una gara combattuta”.

