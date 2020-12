Inter, il punto sull’infermeria: Sanchez preoccupa, Hakimi quasi pronto. Occhio a Nainggolan

Archiviata la meritata vittoria in rimonta contro il Cagliari – quarta consecutiva in campionato -, per l’Inter di Antonio Conte è già tempo di tornare in campo. Avversario odierno sarà il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce anch’esso da una vittoria in rimonta contro la Sampdoria. Se per i partenopei l’assenza pesante sarà quella di Victor Osimhen, le fila nerazzurre purtroppo non saranno da meno. Conte, infatti, si ritrova qualche acciaccato di troppo dopo la trasferta in Sardegna: ecco il punto della situazione fatto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La situazione peggiore di tutte è quella di Alexis Sanchez. Il cileno ha accusato un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, problema che lo costringerà a saltare tutti i prossimi impegni e tornare nel 2021. Dopo poco più di 35 minuti dal suo ingresso in campo, poi, Achraf Hakimi contro il Cagliari era stato costretto ad uscire. Filtra ottimismo da Appiano Gentile, ma la decisione definitiva verrà presa nel pomeriggio dopo un provino. Occhio, poi anche a Radja Nainggolan: ha lavorato con il gruppo e potrebbe essere utilizzato, magari a gara in corso.

