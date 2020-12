Fonseca: “Lukaku tra i primi cinque al mondo? Non sono d’accordo”

C’è chi dice no. Nell’intervista rilasciata a France Football, Romelu Lukaku aveva affermato di sentirsi tra i migliori cinque centravanti al mondo. Un’affermazione che ha fatto discutere. E che continua a farlo.

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara di domani della Roma col Torino, Paulo Fonseca si è espresso in merito. Per il tecnico giallorosso non sembrano esserci dubbi: “Non sono d’accordo con Lukaku. Per me i due migliori sono Edin Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è Henrikh Mkhitaryan“, ha affermato con certezza l’allenatore portoghese.

Fonseca ha poi smorzato le polemiche sui presunti errori arbitrali contro la Roma: “Per me questo è un discorso chiuso”.

Il tecnico lusitano si è comunque soffermato sul calendario dei giallorossi: “Non capisco perché la Roma è l’unica squadra che gioca di giovedì, con meno di 72 ore per l’altra partita (anche Fiorentina, Sampdoria e Verona, giocando sabato prossimo, avranno lo stesso recupero dei giallorossi) quando oggi si giocano quasi tutte le partite”

