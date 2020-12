Il Secolo XIX – Caos Candreva, la Sampdoria lo scarica? Inter contraria al rientro

Dopo il caso Papu Gomez scoppiato in casa Atalanta, anche la Sampdoria è costretta a fare i conti con il mal di pancia di Antonio Candreva. Come riportato da Il Secolo XIX, il giocatore di proprietà nerazzurra non si è presentato al confronto organizzato dal tecnico Ranieri tra lunedì e martedì mattina e questo avrebbe mandato su tutte le furie il tecnico blucerchiato.

Candreva è stato così messo fuori rosa “a tempo indeterminato”, nel mentre la società sta valutando ulteriori multe mentre il futuro ora diventa tutto da decifrare. Il giocatore è in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto, fissato sui 2,5 milioni di euro, che scatterebbe al primo punto conquistato dalla Samp a febbraio.

Un’interruzione anticipata del matrimonio riporterebbe così Candreva ad Appiano Gentile, una soluzione che non è ovviamente gradita alla dirigenza dell’Inter. L’alternativa è che la Samp acquisti Candreva per rivenderlo subito sul mercato.

