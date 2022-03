Verso Inter-Fiorentina, Brozovic ancora ko: e ora parte con la Nazionale?

Grattacapo per Inzaghi, in cerca dell'alternativa

Lorenzo Della Savia

Oggi come una settimana fa, brutte notizie dal fronte dell'infermeria per Simone Inzaghi: la notizia, dapprima ufficiosa e poi divenuta praticamente ufficiale nel pomeriggio, è che Marcelo Brozovic è ancora infortunato e molto probabilmente non sarà della partita contro la Fiorentina. Una notizia che, come sempre, rappresenta un grattacapo per il tecnico dell'Inter, che, quando il regista croato è risultato indisponibile, è sempre andato in difficoltà. Il giocatore si è allenato in maniera differenziata nei giorni scorsi, e anche nella rifinitura di oggi il menù non è cambiato.

Ecco, quindi, una prima tegola in quello che dovrebbe essere un rush finale all'insegna della rinascita per l'Inter, chiamata - a partire da domani sera - a recuperare il terreno perduto in classifica nelle scorse settimane a vantaggio di Milan e Napoli: Marcelo Brozovic - è ormai chiaro a tutti - è pedina insostituibile nello scacchiere di Inzaghi. Un'ipotesi per sostituirlo, vagliata negli ultimi giorni dal tecnico piacentino, potrebbe essere quella di schierare Calhanoglu in regia: resta da vedere se verrà dato seguito a questa ipotesi o se, al contrario, Inzaghi sceglierà altre soluzioni.

Il croato, ormai oltre una settimana fa, si era sottoposto a degli esami strumentali che avevano dato esito negativo: ciononostante, è arrivata oggi la notizia della seconda assenza di fila. E mentre l'Inter si rammarica per non essere riuscita a recuperare il calciatore per l'ultimo impegno prima della sosta, ci si chiede se il calciatore verrà lasciato partire per gli impegni con la propria Nazionale: una partenza della cui opportunità si dubita fortemente.