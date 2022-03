Inter-Fiorentina, Brozovic più no che sì: Inzaghi valuta Vidal, Gosens dal 1′?

Le ultime in vista della gara di San Siro

Alessio Murgida

Si decide tutto oggi per Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe provare ad allenarsi con i compagni: ma non è scontato che accada. Fino a ieri - come scrive La Gazzetta dello Sport - aveva ancora un leggero fastidio al polpaccio destro.

Se oggi Brozovic riuscirà a svolgere il "provino" senza accusare nessun tipo di dolore, allora sicuramente sarà convocabile per Inter-Fiorentina.Inzaghi, infatti, potrebbe anche decidere di metterlo in panchina inizialmente, per poi inserirlo in caso di necessità. La titolarità, ad ora, sembra cosa improbabile (ma non impossibile).

Intanto, il tecnico nerazzurro valute le alternative: Vidal è in pole, ma non si deve escludere un Calhanoglu regista con il cileno sul centrosinistra.

Per quanto riguarda il resto della probabile formazione nerazzurra, secondo più fonti, potrebbe essere arrivato il momento della prima da titolare per Robin Gosens. Nelle ultime partite ha accumulato il minutaggio (giocando addirittura 45' contro il Torino) ed è al pari degli altri come condizione fisica. Ma il Corriere dello Sport opta ancora per Perisic dal 1', con esordio da titolare rinviato per Gosens.

In difesa, invece, si va verso il trio D'Ambrosio-Skriniar-Bastoni.