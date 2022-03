100 milioni di euro dal mercato in uscita: l’Inter subirà un forte ritocco

I piano della squadra mercato nerazzurra

(Circa) 100 milioni di euro dal prossimo mercato. Questa la cifra che fa La Gazzetta dello Sport riguardo alla sessione estiva di mercato in uscita per l' Inter .

100 milioni di euro: questo vuol dire subire un profondo cambiamento. Non deve sorprendere né spaventare, d'altronde Marotta ha citato più volte il player trading come chiave per crescere sotto tutti i punti di vista.