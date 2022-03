Milenkovic osservato speciale per il dopo de Vrij: le cifre del possibile affare

Il serbo è in cima alla lista per il rinnovamento nerazzurro in difesa

Alessio Murgida

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Fiorentina e ci sarà un osservato speciale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore viola, Nikola Milenkovic, è finito nel mirino dell'Inter come nome per il prossimo rinnovamento in difesa.

De Vrij, infatti, appare sempre più lontano da Milano. Il suo contratto scade nel 2023 e non c'è stato nessun tipo di contatto per un rinnovo.

LE CIFRE - Milenkovic, dicevamo, è da sempre nei pensieri di Marotta e Ausilio. Sarebbe tra i preferiti come nuovo difensore centrale e la società nerazzurra reputa fattibile l'investimento: 15 milioni di euro più un ingaggio da 2,5-3 milioni per un 24enne con ampi margini di crescita.

All'Inter, poi, il difensore serbo- sottolinea la Rosea - troverebbe un forte gruppo slavo, il più forte della Serie A. Anche questo potrebbe incidere nelle sue decisioni.

In questi casi, però, è sempre bene valutare tutte le alternative: oltre a Milenkovic, i nerazzurri sono attenti a Luiz Felipe della Lazio, Viti dell'Empoli e anche al 24enne argentino Marcos Senesi del Feyenoord.