Come stanno andando gli attaccanti nel mirino dell’Inter?

Di recente all'Inter sono stati accostati diversi attaccanti. Che i nerazzurri necessitino di una mini rivoluzione nel reparto avanzato è evidente. Dzeko non è più giovane e ha perso parecchio killer instinct. Lautaro non è un bomber da 25-30 goal a stagione, Correa, oltre a segnare poco, è fragilissimo e Sanchez con ogni probabilità saluterà a fine anno insieme a Caicedo. Ecco perché Marotta ed Ausilio non guardano solo al centrocampo e a Bremer per rinforzare la squadra.