Il Sassuolo blinda Scamacca e Frattesi: cosa succede con l’Inter

La mossa preventiva dell'a.d. Carnevali

Questo può cambiare qualcosa per l'Inter? Fondamentalmente no. I rinnovi erano stati promessi ai due giocatori anche per le richieste di un adeguamento d'ingaggio. Una situazione contrattuale più forte, però, mette sicuramente l'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in una posizione maggiormente sicura verso le (tante) società interessate ai due gioielli. Inoltre, non tutti potranno lasciare la squadra in blocco: si tratta, quindi, di una mossa preventiva.