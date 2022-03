Inter, la priorità della società è blindare Skriniar: pronto il rinnovo

Il matrimonio continuerà

Milan Skriniar è sicuramente una delle risorse più importanti in casa Inter , nonché uno dei calciatori più legati alla maglia ed ai tifosi. Il difensore slovacco ha dimostrato negli anni non solo grande attaccamento, ma di essere un giocatore con pochi eguali al mondo. Fortissimo nell'uno contro uno, sta migliorando anche nell'accompagnamento dell'azione. Le sue doti da leader poi sono molto evidenti e perciò, come evidenziato anche da Tuttosport, l'Inter non ha intenzione di correre rischi.

Per il club il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2023 è una priorità assoluta, perché Skriniar è una delle colonne su cui costruire il futuro. Dopo Bastoni, Barella, Lautaro e Brozovic infatti, lo slovacco è l'ultimo big della lista da blindare. Il club ha piena fiducia in lui tanto che per molti, dopo il "pensionamento" di Handanovic, sarà lui e non Barella ad ereditare la fascia di capitano. L'Inter ha apparecchiato tutto per il rinnovo, che probabilmente si terra senza intermediari, come successo nel 2019: prolungamento fino al 2026 a 4,5 milioni a stagione a salire. Un contratto molto simile proprio al suo "rivale" per la fascia da capitano, Nicolò Barella.