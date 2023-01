Con il Verona ancora out Brozovic, Lukaku e Handanovic: ansia per la Supercoppa

I nerazzurri sperano di recuperarli per il derby di mercoledì

L' Inter prepara la prossima gara contro l' Hellas Verona con un occhio attento all' infermeria . Con i veneti, infatti, ci saranno alcuni ritorni, ma le assenze continuano a preoccupare, anche in vista della Supercoppa .

L'Inter spera di riaverli a disposizione per la partita di mercoledì 18 gennaio contro il Milan, derby di Supercoppa in programma a Riad, in Arabia Saudita.