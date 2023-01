Gds – Dzeko, il rinnovo è nell’aria: incontro fissato a febbraio

Per un rinnovo di Skriniar che si complica sempre di più , c'è quello di Edin Dzeko che, al contrario, si avvicina alla sua soluzione felice. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport , l'accordo tra il bosniaco e l' Inter è solo questione di tempo.

L'incontro tra la dirigenza e il giocatore è fissato per il mese di febbraio, al termine dell'attuale sessione di calciomercato. L'offerta dell'Inter dovrebbe essere a cifre più basse rispetto ai 5.5 milioni di euro attuali, per una stagione, ma con opzione per la successiva. C'è ottimismo.