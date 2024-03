Entrataccia e scintille: cos’è successo tra Asllani e Sanchez

Nonostante siano compagni di squadra, Sanchez e Asllani non si sono certo risparmiati in occasione dell’amichevole vinta dal Cile per 3-0 ai danni dell’Albania ieri sera al Tardini. In particolare, a far discutere è stata una brutta entrata del cileno ai danni del compagno di spogliatoio. Un pestone sulla caviglia sinistra del centrocampista, intervenuto in scivolata e rimasto a terra dolorante.

Sebbene le scuse immediate rivolte da Sanchez, Asllani non ha inizialmente preso benissimo l’entità dell’intervento in un match amichevole. A fine primo tempo, però, il caso è rientrato con i due che si sono prima chiariti e poi abbracciati. A fine partita, inoltre, l’attaccante ha regalato la sua maglia al giovane centrocampista.