Lautaro leader anche in Nazionale: BORDATA a chi lo critica

E’ trascorso un anno e mezzo dall’ultimo gol di Lautaro Martinez con la maglia della Nazionale Argentina. Un’astinenza da non credere per il capocannoniere del campionato italiano, sceso in campo anche la scorsa notte dal primo minuto con la maglia dell’albiceleste.

Un match vinto agevolmente per 3-0 contro El Salvador con l’assist della terza rete di Lo Celso confezionato proprio dal Toro: “Sono passati tanti mesi senza giocare, ma oggi era importante. Il rivale giocava in difesa e c’era poco spazio, ma l’importante era tornare a giocare insieme”.

Ai microfoni di Tyc Sports, il capitano dell’Inter ha poi messo a tacere le critiche ricevute per la lunga serie di partite in Nazionale senza andare a segno: “Sono tranquillo, provo a dimostrare dentro al campo. Mi interessa poco di quello che dice la gente perché in ogni allenamento dimostro all’allenatore che sono sempre a disposizione, che sia per giocare, entrare a partita in corso o rimanere in panchina. Io lavoro per indossare questa maglia perché è la più bella. Mi piace competere, mi piace dare il mio meglio. A volte la palla non entra, oggi ci ho provato, speriamo che al prossimo match possa tornare a segnare e dimostrare a questa gente che parla tanto che si sta sbagliando”.