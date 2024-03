Futuro all’Inter e scudetto contro il Milan, Calhanoglu: “Manca poco”

Reduce dalla sconfitta contro l’Ungheria, Hakan Calhanoglu è sembrato comunque soddisfatto della prestazione della sua Turchia nell’amichevole di ieri: “Abbiamo una squadra giovane e stiamo crescendo, contro una squadra forte. Abbiamo preparato molto bene la partita, stiamo crescendo e c’è ancora un po’ di strada per arrivare al top”. Ai microfoni di Sportmediaset, poi, il forte centrocampista ha parlato di sogno scudetto e futuro all’Inter.

MONTELLA CT – “Quando è arrivato ci siamo qualificati subito. E’ entrato bene nella squadra, lui sa come gestire i suoi calciatori. Abbiamo un bel clima, siamo contenti che sia il nostro allenatore”.

YILDIZ – “Se può diventare un fuoriclasse? Certo, anche lui sta crescendo e non solo. Come Arda Guler, abbiamo una squadra giovane. Poi ci sono solo 2/3 con esperienza, ma c’è tempo per migliorare”.

PALLONE D’ORO – “Ho già risposto, non voglio andare sopra ma voglio sempre migliorare”.

SCUDETTO – “Manca poco, abbiamo altre partite importanti e poi ci penseremo. Scudetto contro il Milan? Vediamo, io sono calmo e tutta la squadra è calma, noi guardiamo solo noi stessi”.

CHAMPIONS – “Abbiamo provato, ma il calcio è così. Puntiamo sul prossimo anno. Se resto all’Inter? Sì, certo”.