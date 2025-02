Buchanan ACCUSA: “All’Inter poco spazio, ecco perché”

Nella giornata odierna l’ex giocatore dell’Inter, Tajon Buchanan, si è presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi del Villarreal con una conferenza stampa nella quale ha anche commentato cosa non abbia funzionato nei suoi dodici mesi vissuti in nerazzurro.

Il calciatore canadese inizia parlando dell’impatto positivo che ha subito avuto con la Spagna: “Mi ha impressionato positivamente. Penso di poter fare bene qui, mi piace creare occasioni in attacco anche se so di dover avere responsabilità in difesa”.

Buchanan poi non si nasconde e sottolinea come il ruolo in cui giocasse all’Inter non fosse il suo: “Sono arrivato ad un punto dove volevo giocare di più e all’Inter non accadeva tanto. Quando è arrivato il Villarreal non ci ho pensato due volte. […] So giocare in tutte e due le fasi. La mia posizione preferita è quella di ala, però all’Inter giocavo molto come quinto“.