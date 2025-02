Il piano di recupero per Calhanoglu: così non lo si perde più

Uno degli aspetti che più fa pensare mister Simone Inzaghi in questa stagione è quello relativo alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu che nel corso di questa annata sportiva hanno spesso lasciato un po’ di dubbi. Il numero 20 turco ha già infatti saltato per infortuni più del triplo delle gare di un anno fa.

Questo tema viene analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport che fa luce sulle mosse che l’Inter e il suo staff medico ora vogliono fare per recuperare al 100% l’ex giocatore del Bayer Leverkusen e del Milan. In questi ultimi mesi di campionato diventa infatti fondamentale per Inzaghi riuscire ad avere la rosa al completo il più possibile.

Nelle intenzioni dello staff nerazzurro c’è infatti anche un piano di prevenzione per evitare nuovi stop muscolari a Calhanoglu. Fino ad oggi gli stop del centrocampista turco sono infatti arrivati sempre per guai muscolari: prima polpaccio poi adduttori e infine viceversa.

Adesso verrà attuato quindi questo piano di gestione oculata. Per Inzaghi avere un Calhanoglu al 100% può essere determinante e lo si è visto anche nel recente derby contro il Milan quando il numero 20 è sceso in campo dal primo minuto pur senza essere al meglio e infatti non ha brillato.