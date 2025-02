“Lo voleva l’Inter”: la rivelazione dell’agente sul gioiello brasiliano

Sono molteplici i talenti seguiti dall’Inter per ogni finestra di mercato, anche se non sempre gli affari vanno per il verso voluto dal club nerazzurro. Questa mattina, ad esempio, il noto agente Federico Pastorello ha svelato un clamoroso retroscena di quest’ultima sessione invernale che riguarda un giovane difensore brasiliano.

Stiamo parlando di Vitor Reis, centrale classe 2006 acquistato nel mese di gennaio dal Manchester City. Per averlo, i citizen hanno dovuto versare ben 37 milioni di euro nelle casse del Palmeiras, una cifra enorme per un calciatore così giovane e senza alcuna esperienza in Europa. Eppure, sulle sue tracce – oltre alla concorrenza di altri club inglesi – ci sarebbe stata a lungo anche l’Inter.

Come ammesso dal procuratore sulle frequenze di Radio Sportiva, il club nerazzurro ha tentato di prenderlo prima che il prezzo diventasse proibitivo. Queste le parole di Pastorello: “Sono arrivate offerte da tutti i top club europei. L’Inter lo stimava e lo riteneva un giocatore da provare a prendere ma una volta scese in campo le corazzate di Premier, il prezzo è andato alle stelle”.