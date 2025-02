Acerbi torna a Firenze, ma l’Inter ha già scelto il suo sostituto

Domani sera l’Inter scende in campo a Firenze per il recupero della 14^ giornata ovvero quando la sfida tra viola e nerazzurri è stata interrotta dopo appena 17 minuti per via del malore di Edoardo Bove. L’allenatore Simone Inzaghi ragiona su questo doppio incontro con la Fiorentina in pochi giorni.

Al Franchi il tecnico dell’Inter dovrebbe schierare al centro della difesa dal primo minuto ancora una volta uno Stefan De Vrij costretto agli straordinari negli ultimi mesi. Torna però a disposizione Francesco Acerbi che, dopo la panchina nel derby, spera di poter giocare a Firenze dopo un lunghissimo infortunio: non scende in campo da fine novembre.

Sul mercato intanto l’Inter si sta già muovendo per individuare il miglior sostituto possibile dello stesso Acerbi. Secondo Tuttosport, la prima scelta assoluta è Sam Beukema del Bologna, centrale olandese classe 1998 dalle ottime doti fisiche, tecniche e di leadership: ha un costo del cartellino che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.