L’Inter lo ‘scippa’ al Milan: promosso il nuovo colpo di mercato

Nelle ore in cui l’Inter ha definito il primo acquisto della prossima estate, un altro nome continua a rimbalzare forte negli uffici di Viale della Liberazione. Il club nerazzurro ha sempre lavorato a fari spenti sul mercato negli ultimi mesi, portando avanti delle trattative di prim’ordine per il futuro del progetto nerazzurro.

Tra i nomi cerchiati in rosso sulla lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio, a centrocampo resiste anche quello di Samuele Ricci. Dagli ultimi report ricevuti, i dirigenti hanno promosso a pieni voti le caratteristiche del calciatore di proprietà del Torino, considerato come erede ideale di Calhanoglu davanti alla difesa. Come ricordato questa mattina da Tuttosport, però, la concorrenza nei suoi confronti non manca.

Su tutti, è il Milan il principale rivale da cui l’Inter dovrà guardarsi nei prossimi mesi. Il club rossonero, che nell’ultima sessione ha acquistato Bondo dal Monza, è alla ricerca di un regista con le qualità in fase di possesso proprie di Ricci. Tra i due club, dopo le scintille del derby della scorsa domenica, si preannuncia un’altra sfida appassionante di mercato.