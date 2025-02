Sucic è un nuovo calciatore dell’Inter: i dettagli dell’operazione

Dopo giorni di intense trattative, Petar Sucic sta finalmente per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Come riferito da Sky Sport, l’intesa con la Dinamo Zagabria è adesso totale sulla formula dell’operazione che porterà il centrocampista croato a Milano il prossimo giugno.

Per quanto riguarda i dettagli del trasferimento, l’Inter dovrà versare 14 milioni di euro più 2,5 di bonus per il suo cartellino. Alla Dinamo Zagabria rimarrà invece il 10% della plusvalenza in caso di futura rivendita del classe 2003.

Sucic nei prossimi giorni sarà in Italia per sottoporsi alle consuete visite mediche prima di siglare ufficialmente un contratto di cinque anni con il club nerazzurro.