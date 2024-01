Buchanan, manca un DETTAGLIO: deve tornare a Bruxelles

Proseguono i primi passi di Tajon Buchanan nel mondo Inter. Ieri, il canadese ha svolto il primo allenamento con il gruppo al completo e viaggi verso la convocazione per la gara di sabato sera contro il Monza. L’esterno, però, ha ancora bisogno di completare alcune pratiche burocratiche.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Buchanan dovrà tornare a Bruxelles già oggi pomeriggio, per ottenere il permesso di soggiorno presso l’ambasciata italiana. Un’operazione che non dovrebbe richiedere troppo tempo, dal momento che il rientro a Milano sarà previsto già per domani.

A quel punto, il tesseramento potrà essere completato e Buchanan diventerà ufficialmente arruolabile per la prima sfida del girone di ritorno dell’Inter.