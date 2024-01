Hanno fatto discutere non poco le dichiarazioni dell’ex arbitro Mauro Bergonzi in merito alla rete di Davide Frattesi convalidata all’Inter contro il Verona. Questa mattina, infatti, l’ex fischietto ha prima definito l’episodio di San Siro come un “errore chiaro ed evidente”, rincarando oltremodo la dose quando lo ha poi catalogato come il “più grande di tutto il campionato e di tutta l’epoca Var”.

Una definizione inaccettabile, comparando questo episodio ad altri errori avvenuti sia in questa stagione che nei campionati passati. Dal mancato rigore assegnato lo scorso agosto al Bologna per un fallo evidente di Iling Junior su Ndoye a colpo sicuro, tornando dietro nel tempo al famosissimo rigore concesso alla Fiorentina contro l’Inter per un tocco inesistete di mani di D’Ambrosio.

Dichiarazioni che non sono piaciute ad un grande interista come Marco Materazzi che su Instagram ha apertamente attaccato l’ex arbitro Bergonzi, ricordandogli proprio l’episodio dello Stadium di inizio stagione.

Questa la storia dell’ex centrale: