Nuova bocciatura per Sensi: “Non lo vogliamo”

Rimasto all’Inter la scorsa estate a causa del mancato approdo di Lazar Samardzic a Milano, Stefano Sensi non è comunque riuscito a ritagliarsi dello spazio in maglia nerazzurra. Il centrocampista classe 1995, dopo un buon pre-campionato, ha collezionato solamente 65′ tra Serie A e Coppa Italia, finendo ancora una volta in fondo alle gerarchie dell’organico interista.

A sei mesi dalla scadenza del suo contratto con l’Inter, nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile cessione già a gennaio. Il suo addio non verrebbe comunque rimpiazzato in virtù della presenza in rosa di Davy Klaassen fino al prossimo giugno, quando ad Appiano Gentile dovrebbe arrivare invece a parametro zero Piotr Zielinski.

Tra i club sulle sue tracce, in particolare, si era registrato negli ultimi giorni un timido interesse da parte del Sassuolo, club che lo aveva lanciato in Serie A prima dello sbarco a Milano. A smentire però un suo presunto ritorno a Reggio Emilia è stato Giovanni Carnevali, direttore generale dei neroverdi che all’uscita dall’Assemblea di Lega questo pomeriggio ha escluso questa ipotesi ai cronisti presenti: “Sensi dall’Inter? No, grazie”.