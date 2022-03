Che bufera attorno a Onana! Ma non è un po’ troppo presto per criticarlo?

Si fa in fretta a puntare il dito quando di mezzo c'è l'Inter

Pietro Magnani

Nemmeno il tempo di arrivare all'Inter e tutti già puntano il dito contro il povero André Onana. Un accanimento sorprendente, se non fosse che l'ambiente Inter ci è ormai abituato. Una goccia diventa un oceano quando c'è la corsa a chi per primo decanta la tanto amata "CRISI INTER". L'estremo difensore camerunense, dopo qualche incertezza in Coppa d'Africa, ieri è stato il principale fautore dell'eliminazione del suo Ajax dalla Champions League, con un'uscita a vuoto che ha condannato i suoi a perdere 1 a 0. La bufera mediatica che in Italia si è scatenata su di lui per il semplice fatto di aver firmato con l'Inter è però talmente clamorosa da risultare quasi divertente.

Come di consueto, specie quando c'è di mezzo l'Inter, si fanno processi sommari, senza che "l'imputato" abbia la possibilità di difendersi. Siamo veramente ai limiti del ridicolo: critiche, prese in giro e analisi approfondite su un calciatore che deve ancora essere ufficializzato e deve giocare un solo minuto in Serie A. Non è forse un po' eccessivo? Onana ha sbagliato, certo, ma tutti i portieri, TUTTI, in carriera commettono errori di valutazione e sbagli. Gli ultimi anni di Handanovic ne sono un lampante esempio.

Eppure su Onana hanno cominciato subito a piovere le critiche, senza nessuna attenuante, nonostante non abbia giocato per mesi e mesi a causa di una squalifica. Vuoi vedere che forse forse questa gogna mediatica è perché il portiere è promesso sposo all'Inter? A pensare male raramente si sbaglia...

A Onana non resta che una cosa da fare: smentire tutti a suon di grandi prestazioni una volta che sarà ufficialmente nerazzurro. E, visto il talento che certo non gli manca e non è qualcosa che si può perdere, possiamo esserne certi: Onana all'Inter si farà valere, con buona pace di tutti i suoi detrattori preventivi.