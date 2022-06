Buon compleanno Wesley: il nostro omaggio a Sneijder

L'olandese arrivò in nerazzurro su espressa richiesta di Mourinho, che per settimane chiese a gran voce a Moratti un trequartista puro per il suo modulo. Dopo un lungo tira e molla con il Real Madrid, squadra in cui il fantasista olandese era ormai finito ai margini, Wesley arrivò a Milano all'ultimo giorno di mercato, a poche ore dal Derby stravinto poi per 4 a 0. Bastò quella partita per dimostrare tutto il suo straordinario talento, con una traversa al volo da oltre 30 metri che ancora trema. Ma fu "solo" l'antipasto.