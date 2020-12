D’Ambrosio sempre presente: segna solo gol decisivi

Danilo D’Ambrosio è diventato un uomo decisivo per l’Inter, si è sempre fatto trovare pronto e ha messo a disposizione le sue qualità, ma soprattutto la sua grinta e il suo cuore nerazzurro. Un giocatore che quando entra in campo dalla panchina si è sempre messo in mostra, anche quando gioca da titolare.

Molti sono gli episodi che l’hanno fatto diventare uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi dell’Inter, ma anche e soprattutto uno di quelli davvero legati alla maglia e alla squadra. Anche oggi, contro il Cagliari, il terzino ha dato il suo aiuto, segnando la rete dell’1-2 che ha dato portato alla rimonta dell’Inter contro i rossoblu. Rimonta, poi, completata con la rete dell’1-3 di Romelu Lukaku.

Ma non è la prima volta che Danilo D’Ambrosio si rivela così decisivo per l’Inter. Anche nella prima gara di questa stagione contro la Fiorentina, segnò la rete che regalò la vittoria per 4-3 ai nerazzurri all’89’. Il gol contro il Cagliari, però, è ancora più speciale perché arriva a soli 73” dal suo ingresso in campo.

Altra rete del terzino in questa stagione è quella contro il Genoa, che mise la parola fine al match che già era sul risultato di 1-0. Non solo per le reti, D’Ambrosio è stato decisivo con l’Inter anche in fase difensiva. Basti pensare al salvataggio sulla linea contro l’Empoli nell’era Spalletti che portò alla qualificazione in Champions dei nerazzurri per il secondo anno consecutivo.

Rete fondamentale anche quella contro la Lazio, nella sfida che sarebbe valsa all’Inter la qualificazione in Champions dopo diversi anni, che diede vita alla rimonta completata con la rete su rigore di Mauro Icardi e quella di Matias Vecino. Ultima, ma non per importanza, la rete contro lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League.

