Social – Cagliari-Inter, l’esultanza dei baby Zanetti alla rete di Lukaku

Una gara da batticuore quella che l’Inter ha vinto per 3-1 contro il Cagliari, dopo che a fine primo tempo i nerazzurri erano in svantaggio per 1-0. La squadra di Antonio Conte ha ribaltato il risultato, come già accaduto in altre occasioni, ma per tutti gli appassionati dell’Inter è sempre un colpo al cuore, soprattutto durante queste gare.

Tra questi tifosi ci sono anche i due figli maschi di Javier Zanetti che stavano guardando la partita alla televisione. Tomy e Nacho hanno espresso tutta la loro gioia quando Lukaku, a porta vuota perché Cragno aveva raggiunto la porta di Handanovic per un calcio d’angolo, ha segnato la rete del 3-1 che ha consolidato la vittoria nerazzurra.

A pubblicare il video dei due bambini, su Instagram, è stato il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti: “Sarò sempre al tuo fianco“, ha scritto.