Inter, quanti punti da situazioni di svantaggio: seconda in Europa

La vittoria in rimonta contro il Cagliari ha regalato all’Inter di Antonio Conte i tre punti, dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Le reti di Barella, D’Ambrosio e Lukaku hanno ribaltato l’1-0 iniziale in favore del Cagliari. Non è la prima volta in questa stagione che i nerazzurri ribaltano un risultato di svantaggio raccogliendo punti.

In questa stagione sono stati ben 10 i punti raccolti dall’Inter partendo da situazioni di svantaggio. Cinque le gare in cui l’Inter è stata in svantaggio in questa Serie A. La squadra di Antonio Conte, di queste 5, ne è riuscita a vincere 3, a pareggiare 1 e a perderne una. Così facendo ha aggiunto 10 punti alla sua classifica. Grazie a questi, l’Inter al momento è al secondo posto in classifica con ben 24 punti, a soli due punti dal Milan, primo in classifica, a 26 punti.

La prima gara che l’Inter ha vinto dopo essere passata in svantaggio è stata alla prima di campionato contro la Fiorentina, sfida vinta poi 4 a 3, sempre in rimonta. Una gara quella contro la Fiorentina che ha dovuto ribaltare più volte, agguantando prima la rimonta, poi nuovamente lo svantaggio e poi la deftinitiva vittoria. Il pareggio contro il Parma, in casa Inter, è arrivato da una situazione di svantaggio. I nerazzurri perdevano 2-0, ottenendo poi il pareggio per 2-2 nel secondo tempo.

Anche con il Torino, l’Inter perdeva 2-0 al 62′ del secondo tempo, ma poi è riuscita a ribaltare il risultato e a vincere addirittura 4 a 2. Ultima, ma non per importanza è la gara contro il Cagliari, vinta oggi per 3 a 1, in cui l’Inter perdeva 1-0 a fine primo tempo. L’unica gara in cui l’Inter non è riuscita a ribaltare il risultato di svantaggio iniziale è stato il derby contro il Milan di Stefano Pioli. L’Inter perdeva 2-0 ed è riuscita a segnare una sola rete con il solito Romelu Lukaku, senza poter portare punti a casa.

I nerazzurri di Antonio Conte sono la seconda squadra in Europa con 10 punti ottenuti da situazioni di svantaggio. Prima in classifica è ik Manchester United che, da situazioni di svantaggio, ha raccolto ben 15 punti.

