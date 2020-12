Cagliari-Inter, D’Ambrosio (InterTV): “Dopo la Champions serviva una risposta, soprattutto a noi stessi”

Danilo D’Ambrosio, protagonista con un goal flash a soli 73 secondi dal proprio ingresso in campo, rete peraltro decisiva per ribaltare definitivamente la partita contro il Cagliari, ha parlato della prestazione dell’Inter ai microfoni di InterTV.

D’Ambrosio ha dichiarato: “Sono convinto che questa squadra ha sempre messo tutto per raggiungere la vittoria. Nessuna partita è semplice, questa ancora di più dopo l’eliminazione dall’Europa. Siamo riusciti a fare 3 gol e a ribaltare la partita, dobbiamo esserne orgogliosi. I miei goal? Io sono difensore a tutti gli effetti, per prima cosa non devo far prendere gol alla mia squadra. Se poi se riesco a segnare meglio ancora”

“L’importante era portare a casa i 3 punti, dovevamo dare una risposta soprattutto a noi stessi sulla nostra forza e sul nostro percorso. Siamo stati vogliosi e determinati, ora avanti così”.

