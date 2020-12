Cagliari-Inter, Conte in conferenza: “Sensi? Voglio quello vero, non questo dimezzato. Handanovic non ha colpe”

Dopo l’1-3 rifilato al Cagliari nel lunch match dell’11esima giornata di Serie A, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi e la partita della Sardegna Arena.

Ecco le sue parole: “Oggi è la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dobbiamo andare avanti step by step, parlare di meno e rispondere sul campo. Sottolineiamo che la vittoria era in dubbio perché Cragno è stato oggi il migliore in campo per distacco, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove abbiamo creato tanto ma non abbiamo segnato. Loro hanno fatto un bellissimo gol nell’unica occasione che hanno creato: i miei ragazzi sono stati bravi a rimanere sul pezzo e ribaltare la partita”.

Su Handanovic: “È stato un eurogol di Sottil, quelli sono tiri che se ne fai 100 non so quanti riesci a colpirli in quel modo. Complimenti a Sottil che è un ragazzo interessante”.

Barella decisivo: “Nicolò sta crescendo tanto, ha tantissima energia, secondo me deve incanalarla nella giusta maniera, senza strafare. Ma è un ottimo prospetto per diventare un giocatore importante per l’Inter e per la Nazionale italiana”.

